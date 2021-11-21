В Брянске новая дорога от Карачижа до Черного моста обойдется в 900 млн рублей

На месте будущей дороги - дачные участки и промышленные зоны. Фото: Александр БЕЛЯК

В Брянске новая дорога от Карачижа до Черного моста обойдется в 900 миллионов рублей. Работы планируют начать в следующем году.

Сейчас разработали проект новой магистрали, сообщают "Брянские известия". С двух сторон предусмотрели кольцевые развязки. Одна из них расположена между улицами Осоавиахима и Ромашина на Караччижской. Вторая - со стороны заправки у моста, ведущего в Фокинский район.

Предполагается, что дорога будет шириной в четыре полосы, с четырехметровыми тротуарами и двухметровой разделительной полосой.

По проекту в зону строительства попадает 31 участок, который находится в частной собственности. 21 декабря пройдут публичные слушания, на которые пригласят их владельцев. Размер компенсации земли для нужд города определит суд.