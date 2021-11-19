Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Брянские энергетики работают в режиме повышенной готовности. Его ввели 19 ноября в 16.00 в в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Прогнозируют сильный ветер, местами с порывами до 23 метров в секунду. Об этом сообщают в филиале ПАО «Россети Центра» - «Брянскэнерго».

Уже к ремонтно-восстановительным работам готовы преступить 149 бригад, 586 человек и 152 единицы техники и спецтехники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-22.

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