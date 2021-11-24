Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 350 жителей региона, выздоровели 364 пациента, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4413 ПЦР-тестов.
В целом у 87829 человек подтвердили коронавирус, вылечился 78714 жителей области, умерли 2185 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1083283.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 150 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 29 новых случаев. На третьем месте Карачевский район и Клинцы. Здесь выявили по 20 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 ноября 2021 года:
— Брянск – 33531(+150)
— Брянский район – 8937 (+18)
— Дятьковский район – 4414 (+29)
— Карачевский район – 2956 (+20)
— Клинцы – 2899 (+20)
— Новозыбков – 2360(+13)
— Трубчевский район – 2413 (+1)
— Стародубский район – 2362 (+8)
— Навлинский район – 2111 (+7)
— Жуковский район – 1998 (+4)
— Унечский район – 1941 (+5)
— Выгоничский район – 1809
— Брасовский район – 1705 (+17)
— Комаричский район – 1595 (+5)
— Почепский район – 1526 (+3)
— Фокино – 1370 (+3)
— Климовский район – 1347 (+7)
— Мглинский район – 1280
— Погарский район – 1228 (+10)
— Клетнянский район – 1216 (+4)
— Дубровский район – 1778 (+1)
— Сельцо – 1142 (+7)
— Суземский район – 966 (+4)
— Злынковский район – 959 (+9)
— Клинцовский район – 930 (+3)
— Суражский район – 911 (+1)
— Гордеевский район – 781
— Красногорский район – 689
— Севский район – 570
— Жирятинский район – 403 (+1)
— Рогнединский район – 186
— Иногородние – 116.
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