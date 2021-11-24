Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 350 жителей региона, выздоровели 364 пациента, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4413 ПЦР-тестов.

В целом у 87829 человек подтвердили коронавирус, вылечился 78714 жителей области, умерли 2185 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1083283.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 150 новых случая коронавируса. На втором месте Дятьковский район. Здесь подтвердили 29 новых случаев. На третьем месте Карачевский район и Клинцы. Здесь выявили по 20 ковид-положительных. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 ноября 2021 года:

— Брянск – 33531(+150)

— Брянский район – 8937 (+18)

— Дятьковский район – 4414 (+29)

— Карачевский район – 2956 (+20)

— Клинцы – 2899 (+20)

— Новозыбков – 2360(+13)

— Трубчевский район – 2413 (+1)

— Стародубский район – 2362 (+8)

— Навлинский район – 2111 (+7)

— Жуковский район – 1998 (+4)

— Унечский район – 1941 (+5)

— Выгоничский район – 1809

— Брасовский район – 1705 (+17)

— Комаричский район – 1595 (+5)

— Почепский район – 1526 (+3)

— Фокино – 1370 (+3)

— Климовский район – 1347 (+7)

— Мглинский район – 1280

— Погарский район – 1228 (+10)

— Клетнянский район – 1216 (+4)

— Дубровский район – 1778 (+1)

— Сельцо – 1142 (+7)

— Суземский район – 966 (+4)

— Злынковский район – 959 (+9)

— Клинцовский район – 930 (+3)

— Суражский район – 911 (+1)

— Гордеевский район – 781

— Красногорский район – 689

— Севский район – 570

— Жирятинский район – 403 (+1)

— Рогнединский район – 186

— Иногородние – 116.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»