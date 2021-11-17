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Общество17 ноября 2021 11:00

На Украине учредили литературную премию имени брянского поэта Владимира Сорочкина

Владимир Евгеньевич умер в возрасте 60 лет
Марина АНТОНОВА
Анатолий Мироненко и Владимир Сорочкин. Фото: facebook.

Анатолий Мироненко и Владимир Сорочкин. Фото: facebook.

На Украине учредили литературную премию "Золотая ладья" имени брянского поэта Владимира Сорочкина. Об этом сообщил украинский поэт Анатолий Мироненко. Решение приняли в правлении Международного союза писателей и мастеров искусств.

"Ужасное время, - пишет Анатолий Мироненко. - Даже попрощаться с другом не могу. Нас разъединили. Прости..."

Благодаря премии творчество Владимира Сорочкина останется в памяти потомков. Его стихи долгие годы вдохновляют молодых поэтов.

С Владимиром Сорочкиным простились 16 ноября. Его похоронили на главной аллее Центрального кладбища.

Поэт умер после инсульта вечером 14 ноября. Ему было 60 лет.

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