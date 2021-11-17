Брянские автоинспекторы 19 ноября проведут донорскую акцию

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянские автоинспекторы в преддверии Дня памяти жертв ДТП приглашают жителей региона присоединиться к акции по сдаче крови. 19 ноября каждый желающий может сдать кровь по адресу переулок Московский,7 с 9.00 до 13.00. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

- Главная цель акции - оказание помощи пострадавшим в ДТП на территории Брянской области, - говорят в Госавтоинспекции. - Сам процесс сдачи крови не займет много времени, но при этом внесет огромный вклад в борьбе за человеческое здоровье и жизнь.

Граждане, сделавшие от COVID-19 прививку и перенесшие коронавирусную инфекцию, могут сдать кровь по истечении одного месяца со дня сделанной прививки или выздоровления.

Возрастное ограничение - 18+

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