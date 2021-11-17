Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 489 жителей региона, выздоровели 814 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5131 ПЦР-тестов.

В целом у 84910 человек подтвердили коронавирус, вылечился 76013 жителей области, умерли 2090 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1046524.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 228 новых случаев коронавируса. На втором месте Трубчевский район. Здесь подтвердили 43 новых случая заболевания ковид-19. Третье место – у Суражского района с 24 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 ноября 2021 года:

— Брянск – 32141 (+228)

— Брянский район – 8712 (+9)

— Дятьковский район – 4128 (+22)

— Клинцы – 2826 (+17)

— Карачевский район – 2821 (+1)

— Новозыбков – 2285 (+3)

— Стародубский район – 2286 (+11)

— Трубчевский район – 2365 (+43)

— Навлинский район – 2030

— Жуковский район – 1943 (+17)

— Выгоничский район – 1777

— Унечский район – 1865 (+23)

— Брасовский район – 1623

— Комаричский район – 1556 (+8)

— Почепский район – 1493 (+1)

— Фокино – 1334 (+5)

— Климовский район – 1300 (+11)

— Мглинский район – 1255 (+19)

— Клетнянский район – 1197 (+8)

— Погарский район – 1176 (+4)

— Дубровский район – 1140

— Сельцо – 1105 (+3)

— Суземский район – 930 (+5)

— Клинцовский район – 914 (+10)

— Злынковский район – 917 (+1)

— Суражский район – 881 (+24)

— Гордеевский район – 775 (+5)

— Красногорский район – 671 (+8)

— Севский район – 551

— Жирятинский район – 387 (+3)

— Рогнединский район – 182

— Иногородние – 116.