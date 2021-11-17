Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 489 жителей региона, выздоровели 814 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5131 ПЦР-тестов.
В целом у 84910 человек подтвердили коронавирус, вылечился 76013 жителей области, умерли 2090 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1046524.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 228 новых случаев коронавируса. На втором месте Трубчевский район. Здесь подтвердили 43 новых случая заболевания ковид-19. Третье место – у Суражского района с 24 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 ноября 2021 года:
— Брянск – 32141 (+228)
— Брянский район – 8712 (+9)
— Дятьковский район – 4128 (+22)
— Клинцы – 2826 (+17)
— Карачевский район – 2821 (+1)
— Новозыбков – 2285 (+3)
— Стародубский район – 2286 (+11)
— Трубчевский район – 2365 (+43)
— Навлинский район – 2030
— Жуковский район – 1943 (+17)
— Выгоничский район – 1777
— Унечский район – 1865 (+23)
— Брасовский район – 1623
— Комаричский район – 1556 (+8)
— Почепский район – 1493 (+1)
— Фокино – 1334 (+5)
— Климовский район – 1300 (+11)
— Мглинский район – 1255 (+19)
— Клетнянский район – 1197 (+8)
— Погарский район – 1176 (+4)
— Дубровский район – 1140
— Сельцо – 1105 (+3)
— Суземский район – 930 (+5)
— Клинцовский район – 914 (+10)
— Злынковский район – 917 (+1)
— Суражский район – 881 (+24)
— Гордеевский район – 775 (+5)
— Красногорский район – 671 (+8)
— Севский район – 551
— Жирятинский район – 387 (+3)
— Рогнединский район – 182
— Иногородние – 116.