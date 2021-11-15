В Брянскую область привезли большее 22 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

В регион поступила очередная партия препарата "Спутник V". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Брянскую область привезли 22200 доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Некоторое время она отсутствовала в прививочных кабинетах. Это единственный препарат, укол которого делается однократно. Его запретили использовать для первичной вакцинации от коронавируса. Укол "Спутника Лайт" могут получить только те, кто переболел коронавирусом или те, кто проходит ревакцинацию.

Как сообщили 15 ноября в оперативном штабе, в регион также поступило 10200 доз вакцины "Спутник V".

- После внесения данных о каждой дозе в систему «Честный знак», которая фиксирует доставку вакцины в регион в должном состоянии по системе от «производителя до потребителя», все они будут распределены по медучреждениям области, - говорят в оперштабе.