В Брянске по выходным изменили расписание движения автобуса №2

Фото: "Брянский автобус", vk.com.

В Брянске с 13 ноября в выходные дни изменили расписание движения автобуса по маршруту №2 «Фосфоритный завод – Дизельный завод». Об этом сообщают в соцсети в группе « Брянский автобус». Там же опубликовали и новое время отправления от конечных остановок.

От конечного пункта «Фосфоритный завод» автобус №2 будет отправляться в 6:30, 6:45, 7:05, 7:25, 7:45, 8:05, 8:25, 8:45, 9:05, 9:25, 9:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:35, 12:45, 12:55, 13:10, 13:25, 13:35, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:25, 18:55, 19:30, 20:10.

Подвозочные рейсы до «Хлебокомбината» отойдут в 16:49 (через Крахмалева), 17:02 (через Крахмалева), 17:25 (по Речной). До школы №28 , через «Мясокомбинат» автобус отъедет в 18:24 и в 18:39.

От «Дизельного завода» «двойка» поедет в 6:56, 7:35, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:30, 14:40, 14:55, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:00, 16:20, 16:35, 16:50, 17:10, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:55, 19:25, 20:00, 20:30.

Подвозочные рейсы до «Сельмаша» - 18:29, до «Хлебокомбината» - 21:24 (через Крахмалева).

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