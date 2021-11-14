В Брянске умер председатель писательской организации Владимир Сорочкин

Фото: брянское отделение Союза писателей России.

Вечером 14 ноября умер председатель Брянской писательской организации Владимир Сорочкин. Ему было 60 лет.

Владимир Евгеньевич два дня назад был госпитализирован с инсультом. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Владимир Сорочкин автор стихотворных книг «Луна» (1995), «Тихое «да» (1997), «Завтра и вчера» (2005), «Потаенное небо» (2016), «Божье колесо» (2019), «Золотая ладья» (2021). Его стихи и переводы публиковались во многих литературных журналах и альманахах. Стихи были переведены на белорусский, украинский и болгарский языки.

Владимир Евгеньевич являлся членом Союза писателей с 1996 года. В 2007 году он возглавил Брянскую областную общественную писательскую организацию. Лауреат Всероссийской премии имени Федора Тютчева "Русский путь", премии имени Алексея Толстого "Серебряная Лира", литературной премии "На земле Бояна" и многих других.

- Талантливый поэт и переводчик, замечательный человек, - пишут его коллеги на сайте брянского отделения Союза писателей. - Он очень много сделал для писательской организации, поднял ее престиж, поставил общественную работу на высокий уровень. Он всегда был на связи, улыбчивый и доброжелательный, готовый помочь, подсказать, подбодрить.

"Комсомольская правда" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича.