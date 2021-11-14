Брянский спортсмен Артем Осипенко стал чемпионом мира по самбо

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский спортсмен Артем Осипенко стал в девятый раз чемпионом мира по самбо. Соревнования проходили в Ташкенте. Артем Осипенко выступил в воскресенье, 14 ноября, в спортивном самбо и весовой категории больше 98 килограммов.

Артем выиграл со счетом 6:0 у соперника из Украины Алексея Моисеева.

Впервые этот вид спорта признали в Международном олимпийском комитете. Поэтому соревнования проходит в новом статусе. Российские спортсмены выступали на турнире под флагом Олимпийского комитета России.

Артем Осипенко тренируется у Сергея Портнова. Спортсмена и тренера с победой поздравил брянский губернатор, сообщают в пресс-службе областного правительства.