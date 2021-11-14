В Брянске жители микрорайона "Речной" просят построить детский сад

Фото: ЖК "Речной" Брянск.

В Брянске жители микрорайона "Речной" просят выделить деньги на строительство детского сада. Подписи жильцов собирает управляющая компания. Письма планируют отправить в аппарат президента России и губернатору Брянской области.

Микрорайон является отрезанным от городской инфраструктуры. В детский сад детей приходится возить за несколько километров. Нет в микрорайоне и школы. Социальные учреждения были запланированы, но их до сих пор так и не построили.

Власти ссылаются на то, что в микрорайоне зарегистрировано мало детей. Хотя жильцы утверждают, что многие семьи живут здесь без прописки.

Под школу и детский сад предлагали использовать помещения бассейна ДОСААФ, здание бывшей морской школы, которое сейчас не функционирует. Или разместить детсад на первых этажах жилых домов.

Ни один из вариантов не реализовали. Жильцам приходится возить маленьких детей или через мост и путепровод в Володарский район или в Советский.

Кстати, на строительство детского сада на улице Флотской выделили 330 миллионов рублей из федерального бюджета. Развитие инфраструктуры позволит построить здесь больше жилья. А бюджету - получить больше налоговых отчислений.