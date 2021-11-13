Фото: скриншот видео программы "Поле чудес".

Житель брянского Суража на «Поле чудес» выиграл домашний кинотеатр. На Первом канале в пятницу, 12 ноября, в эфир вышел очередной выпуск популярной программы. В нем также участвовал и Николай Язвенко из Суража.

Он участвовал во второй тройке игроков. Мужчина в эфире подарил песню, которую исполнила преподаватель детской школы искусств Юлия Арбузова. А еще брянец получил домашний кинотеатр.

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