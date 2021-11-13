Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 502 жителя региона, выздоровели 434 пациента, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6696 ПЦР-тестов.

В целом у 82935 человек подтвердили коронавирус, вылечился 74201 житель области, умерли 2038 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1026650.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 212 новых случаев коронавируса. На втором месте Унечский район. Здесь подтвердили по 45 новых случаев заболевания ковид-19. Третье месте – Клетнянский район. Здесь зарегистрировали 30 новых ковид-положительных пациентов. Также 23 заболевших прибавилось в Трубчевском районе, 20- в Суземском районе и 17 – в Почепском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 ноября 2021 года:

— Брянск – 31600 (+212)

— Брянский район – 8535 (+12)

— Дятьковский район – 4009 (+12)

— Клинцы – 2786 (+14)

— Карачевский район – 2735 (+2)

— Новозыбков – 2238 (+22)

— Стародубский район – 2219 (+8)

— Трубчевский район – 2296 (+23)

— Навлинский район – 1995 (+2)

— Жуковский район – 1890 (+1)

— Выгоничский район – 1759

— Унечский район – 1797 (+45)

— Брасовский район – 1600 (+5)

— Комаричский район – 1512

— Почепский район – 1468 (+17)

— Фокино – 1302 (+3)

— Климовский район – 1280 (+11)

— Мглинский район – 1225

— Клетнянский район – 1178 (+30)

— Погарский район – 1151 (+7)

— Дубровский район – 1127

— Сельцо – 1067 (+15)

— Клинцовский район – 901 (+5)

— Суземский район – 907 (+20)

— Злынковский район – 892 (+9)

— Суражский район – 833 (+15)

— Гордеевский район – 761 (+2)

— Красногорский район – 654 (+5)

— Севский район – 546 (+4)

— Жирятинский район – 374 (+1)

— Рогнединский район – 182

— Иногородние – 116.

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