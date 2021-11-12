Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 510 жителей региона, выздоровели 443 пациента, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 8615 ПЦР-тестов.

В целом у 82433 человек подтвердили коронавирус, вылечился 73767 жителей области, умерли 2024 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1019954.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 399 новых случаев коронавируса. Второе место поделили Климовский и Трубчевский районы. Здесь подтвердили по 18 новых случаев заболевания ковид-19. Третье месте стоят Дятьковский и Унечский районы. Здесь зарегистрировали по 17 новых ковид-положительных пациентов. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 18 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 ноября 2021 года:

— Брянск – 31388 (+399)

— Брянский район – 8523 (+2)

— Дятьковский район – 3997 (+17)

— Клинцы – 2772 (+1)

— Карачевский район – 2733

— Новозыбков – 2216

— Стародубский район – 2211

— Трубчевский район – 2273 (+18)

— Навлинский район – 1993

— Жуковский район – 1889

— Выгоничский район – 1759

— Унечский район – 1752 (+17)

— Брасовский район – 1595 (+1)

— Комаричский район – 1512

— Почепский район – 1451 (+7)

— Фокино – 1299 (+10)

— Климовский район – 1269 (+18)

— Мглинский район – 1225 (+5)

— Клетнянский район – 1148 (+1)

— Погарский район – 1144 (+3)

— Дубровский район – 1127

— Сельцо – 1052

— Клинцовский район – 896

— Суземский район – 887 (+2)

— Злынковский район – 883

— Суражский район – 818 (+2)

— Гордеевский район – 759 (+2)

— Красногорский район – 649 (+3)

— Севский район – 542 (+2)

— Жирятинский район – 373

— Рогнединский район – 182

— Иногородние – 116.