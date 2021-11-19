За два дня приема вопросов на прямую линию с брянским губернатором поступило 168 звонков

Прямую линию губернатора 23 ноября будут транслировать на нескольких эфирных площадках.

За два дня приема обращений к прямой линии губернатора Брянской области Александра Богомаза в call-центре прослушали 168 звонков от жителей области. Большую часть составили обращения, связанные с ЖКХ и социальной сферой. Также на электронную почту пришло 81 обращение, в мессенджер «WhatsApp» - 89, сообщают в региональном оперативном штабе.

Больше всего вопросов направили жители областного центра. Их обращения составляют 63,6 % от общего количество всех сообщений. 15% направленных вопросов касаются социальной сферы, 13,9 - жилищно-коммунальной. Вопросов по поводу QR-кодов не поступало.

Напомним, вопросы для главы региона начли принимать с 16 ноября по многоканальному телефону - 8 800 200 32 68. Ежедневно с 9:00 до 18:00 по 23 ноября включительно звонки будет принимать единый call-центр. Также задать вопросы губернатору можно по электронной почте voprosglave@bryanskobl.ru.

Прямую линию на нескольких эфирных площадках будут транслировать 23 ноября.

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