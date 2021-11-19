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Общество19 ноября 2021 11:22

За два дня приема вопросов на прямую линию с брянским губернатором поступило 168 звонков

Большую часть составили обращения, связанные с ЖКХ и социальной сферой
Надежда ПЕТРУНИНА
Прямую линию губернатора 23 ноября будут транслировать на нескольких эфирных площадках.

Прямую линию губернатора 23 ноября будут транслировать на нескольких эфирных площадках.

За два дня приема обращений к прямой линии губернатора Брянской области Александра Богомаза в call-центре прослушали 168 звонков от жителей области. Большую часть составили обращения, связанные с ЖКХ и социальной сферой. Также на электронную почту пришло 81 обращение, в мессенджер «WhatsApp» - 89, сообщают в региональном оперативном штабе.

Больше всего вопросов направили жители областного центра. Их обращения составляют 63,6 % от общего количество всех сообщений. 15% направленных вопросов касаются социальной сферы, 13,9 - жилищно-коммунальной. Вопросов по поводу QR-кодов не поступало.

Напомним, вопросы для главы региона начли принимать с 16 ноября по многоканальному телефону - 8 800 200 32 68. Ежедневно с 9:00 до 18:00 по 23 ноября включительно звонки будет принимать единый call-центр. Также задать вопросы губернатору можно по электронной почте voprosglave@bryanskobl.ru.

Прямую линию на нескольких эфирных площадках будут транслировать 23 ноября.

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