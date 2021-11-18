Обладателями премии станут юноши и девушки из Брянска, Клинцов, Жуковского, Карачевского, Клинцовского и Стародубского районов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области 15 школьников и студентов получат премию губернатора. Список претендентов составили по итогам 2020 – 2021 учебного года, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области.

Обладателями премии станут юноши и девушки из Брянска, Клинцов, Жуковского, Карачевского, Клинцовского и Стародубского районов.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

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