Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 9:39

В Брянской области 15 школьников и студентов получат премию губернатора

Победителей определили по итогам 2020-2021 учебного года
Надежда ПЕТРУНИНА
Обладателями премии станут юноши и девушки из Брянска, Клинцов, Жуковского, Карачевского, Клинцовского и Стародубского районов.

Обладателями премии станут юноши и девушки из Брянска, Клинцов, Жуковского, Карачевского, Клинцовского и Стародубского районов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области 15 школьников и студентов получат премию губернатора. Список претендентов составили по итогам 2020 – 2021 учебного года, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области.

Обладателями премии станут юноши и девушки из Брянска, Клинцов, Жуковского, Карачевского, Клинцовского и Стародубского районов.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ