Фото: региональный оперативный штаб.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 512 жителей региона, выздоровели 578 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6817 ПЦР-теста.
В целом у 81923 человек подтвердили коронавирус, вылечился 73324 жителя области, умерли 2011 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 101 тысячу.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 186 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 66 заболевшими. На третьем - Карачевский район. Здесь зарегистрировали 35 новых случаев. Также 23 новых ковид-положительных выявили в Стародубском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 ноября 2021 года:
— Брянск – 30989 (+203)
— Брянский район – 8521 (+43)
— Дятьковский район – 3980 (+11)
— Клинцы – 2771 (+27)
— Карачевский район – 2733 (+7)
— Новозыбков – 2216 (+23)
— Стародубский район – 2211
— Трубчевский район – 2255 (+1)
— Навлинский район – 1993 (+11)
— Жуковский район – 1889 (+3)
— Выгоничский район – 1759 (+6)
— Унечский район – 1735 (+1)
— Брасовский район – 1594 (+32)
— Комаричский район – 1512 (+9)
— Почепский район – 1444 (+2)
— Фокино – 1289 (+13)
— Климовский район – 1251 (+8)
— Мглинский район – 1220 (+24)
— Клетнянский район – 1147 (+16)
— Погарский район – 1141 (+13)
— Дубровский район – 1127
— Сельцо – 1052 (+15)
— Клинцовский район – 896 (+1)
— Суземский район – 885 (+5)
— Злынковский район – 883 (+21)
— Суражский район – 816 (+1)
— Гордеевский район – 757 (+2)
— Красногорский район – 646 (+4)
— Севский район – 540 (+1)
— Жирятинский район – 373 (+9)
— Рогнединский район – 182
— Иногородние – 116.