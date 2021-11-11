Фото: региональный оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 512 жителей региона, выздоровели 578 пациентов, зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6817 ПЦР-теста.

В целом у 81923 человек подтвердили коронавирус, вылечился 73324 жителя области, умерли 2011 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 101 тысячу.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 186 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 66 заболевшими. На третьем - Карачевский район. Здесь зарегистрировали 35 новых случаев. Также 23 новых ковид-положительных выявили в Стародубском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 ноября 2021 года:

— Брянск – 30989 (+203)

— Брянский район – 8521 (+43)

— Дятьковский район – 3980 (+11)

— Клинцы – 2771 (+27)

— Карачевский район – 2733 (+7)

— Новозыбков – 2216 (+23)

— Стародубский район – 2211

— Трубчевский район – 2255 (+1)

— Навлинский район – 1993 (+11)

— Жуковский район – 1889 (+3)

— Выгоничский район – 1759 (+6)

— Унечский район – 1735 (+1)

— Брасовский район – 1594 (+32)

— Комаричский район – 1512 (+9)

— Почепский район – 1444 (+2)

— Фокино – 1289 (+13)

— Климовский район – 1251 (+8)

— Мглинский район – 1220 (+24)

— Клетнянский район – 1147 (+16)

— Погарский район – 1141 (+13)

— Дубровский район – 1127

— Сельцо – 1052 (+15)

— Клинцовский район – 896 (+1)

— Суземский район – 885 (+5)

— Злынковский район – 883 (+21)

— Суражский район – 816 (+1)

— Гордеевский район – 757 (+2)

— Красногорский район – 646 (+4)

— Севский район – 540 (+1)

— Жирятинский район – 373 (+9)

— Рогнединский район – 182

— Иногородние – 116.