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Спорт10 ноября 2021 19:30

Брянское "Динамо" выиграло в заключительном матче в этом году

Игра с пензенским "Зенитом" 10 ноября закончилась со счетом 1:0
Марина АНТОНОВА
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Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянское "Динамо" победило в заключительном матче в этом году. Игра с пензенским "Зенитом" прошла на стадионе в Брянске 10 ноября. И закончилась со счетом 1:0, сообщают в ФК "Динамо-Брянск".

Гол на 33-й минуте матча забил Юрий Пугачев с пенальти. Соперники считают, что штрафной удар назначили несправедливо. Мяч попал в руку игрока.

Матч в Брянске разрешили посетить 500 зрителям. Впервые в Брянской области на входе проверяли QR-коды.

Следующая игра состоится в следующем году 2 апреля. На каком месте турнирной таблицы закончит этот год брянская команда, станет известно после 14 ноября, когда все клубы сыграют заключительный матчи.

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