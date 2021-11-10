Брянское "Динамо" выиграло в заключительном матче в этом году

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянское "Динамо" победило в заключительном матче в этом году. Игра с пензенским "Зенитом" прошла на стадионе в Брянске 10 ноября. И закончилась со счетом 1:0, сообщают в ФК "Динамо-Брянск".

Гол на 33-й минуте матча забил Юрий Пугачев с пенальти. Соперники считают, что штрафной удар назначили несправедливо. Мяч попал в руку игрока.

Матч в Брянске разрешили посетить 500 зрителям. Впервые в Брянской области на входе проверяли QR-коды.

Следующая игра состоится в следующем году 2 апреля. На каком месте турнирной таблицы закончит этот год брянская команда, станет известно после 14 ноября, когда все клубы сыграют заключительный матчи.