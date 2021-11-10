В Брянске благоустроят территорию перед школой искусств в Бежице

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска благоустроят территорию у школы искусств имени Николаевой. Корпус находится у ДК БМЗ.

Ремонтные работы идут по программе инициативного бюджетирования. На них выделили 2,5 миллиона рублей. Здесь появится освещение, обустроят тротуарные дорожки, заменят ограждени, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик начал работы осенью. Горожане пожалели, что убрали горку перед зданием. Зимой с нее катались дети.

Оказалось, что под горкой находилось помещение подвального типа. Оно долгое время находилось под грунтом. В этом году подвал начал разрушаться. Поэтому его снесли.

- Если зима будет снежной, то аналогичную горку для малышей сделают на площади перед ДК БМЗ, - говорят в пресс-службе мэрии. - Кроме того, нынешней зимой здесь планируют установить горку, где смогут кататься не только дети, но и взрослые.

Школе искусств имени Татьяны Николаевой в прошлом году исполнилось 100 лет. В 2020-м отремонтировали здание на улице Брянской Пролетарской дивизии.