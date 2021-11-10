Брянский студент занял второе место на Международной онлайн-олимпиаде

Отборочный тур прошли 325 студентов из 25 вузов. Фото: БГУ.

Брянский студент Вадим Усванов занял второе место на 5-й Международной студенческой онлайн-олимпиаде «Финансовый контроль и аудит». Он учится на четвертом курсе Брянского государственного университета имени академика Петровского. Об этом сообщиили на сайте образовательного учреждения.

Олимпиаду организовали Российский экономический университет имени Плеханова, главное контрольное управление города Москвы и бухгалтерская компания. В ней свои силы попробовали больше 1200 человек из 40 учебных заведений России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Республики Кот-д’Ивуар, Камеруна, Китая и других стран. Отборочный тур прошли 325 студентов из 25 вузов.

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