Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 513 жителей региона, выздоровели 513 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5554 ПЦР-теста.

В целом у 81411 человек подтвердили коронавирус, вылечился 727463 жителей области, умерли 1998 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 81411.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 186 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 66 заболевшими. На третьем - Карачевский район. Здесь зарегистрировали 35 новых случаев. Также 23 новых ковид-положительных выявили в Стародубском районе. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 ноября 2021 года:

— Брянск – 30786 (+186)

— Брянский район – 8478 (+66)

— Дятьковский район – 3969 (+13)

— Клинцы – 2744 (+25)

— Карачевский район – 2726 (+35)

— Новозыбков – 2193 (+3)

— Стародубский район – 2211 (+23)

— Трубчевский район – 2254 (+13)

— Навлинский район – 1982

— Жуковский район – 1886

— Выгоничский район – 1753 (+18)

— Унечский район – 1734

— Брасовский район – 1562

— Комаричский район – 1503 (+16)

— Почепский район – 1442 (+12)

— Климовский район – 1242 1243 (+1)

— Мглинский район – 1196 (+4)

— Фокино – 1276 (+17)

— Клетнянский район – 1131

— Погарский район – 1128 (+6)

— Дубровский район – 1127 (+13)

— Сельцо – 1037

— Клинцовский район – 895 (+8)

— Суземский район – 880

— Злынковский район – 862

— Суражский район – 815 (+30)

— Гордеевский район – 755 (+4)

— Красногорский район – 642 (+9)

— Севский район – 539 (+6)

— Жирятинский район – 364 (+5)

— Рогнединский район – 182

— Иногородние – 116.

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