Группа компаний «Русский сыр»: История успеха вместе с Брянским отделением Сбербанка

Фото: "Русский сыр".

Поэтапное развитие компаний и их закономерный успех в бизнесе – главная цель Брянского отделения ПАО Сбербанк в работе с корпоративными клиентами. Ярким примером может служить история развития Группы компаний «Русский сыр». Несколько входящих в ее состав предприятий, взяв хороший темп «на старте», продолжают планомерный рост, наращивая объемы и не собираясь останавливаться на достигнутом.

О ключевых достижениях ГК и о том, какую роль в них сыграло сотрудничество со Сбером, мы беседуем с учредителем «Русского сыра» Виктором Чупрыгиным.

– Виктор Павлович, какие предприятия входят в состав ГК и где расположены? Какую продукцию и в каких объемах выпускают? Какова численность трудовых коллективов?

– Сегодня ГК представлена:

· двумя фермами по производству молока мощностью более 100 тонн в сутки, расположенными в Калужской области (ООО «Русский сыр»).

· заводом по производству сыров (800 тонн в месяц) и сгущенного молока (1200 тонн) в Брянской области (ООО «Брасовские сыры»).

· и строительной компанией «Монтаж-Строй Брянск», специализирующейся на возведении многоэтажных жилых комплексов.

Фото: "Русский сыр".

Совокупно на предприятиях трудятся почти 1000 человек.

– Какой проект в сфере молочного животноводства, поддержку в реализации которого оказывает Сбер, вы считаете наиболее крупным и перспективным?

– Наше сотрудничество в этой сфере охватывает сразу несколько проектов разной «степени готовности». Один из них – уникальный в своем роде – пока находится в стадии разработки. А вот другой – я бы назвал его самым амбициозным – уже в стадии завершения. Это строительство двух молочно-товарных ферм по 3100 фуражных коров. Суммарный надой по ним составит 200 тонн высококачественного молока в сутки! Нет сомнений: с такой продукцией мы удовлетворим предпочтения даже самых взыскательных гурманов!

– А с чего началось ваше сотрудничество со Сбербанком в другом важном направлении – строительном? Как Сбер помог в развитии девелоперского бизнеса?

– В 2010 году наша строительная компания открыла счет и начала обслуживаться в Сбербанке. И уже через три года был реализован первый масштабный проект – многоквартирный 3-подъездный 16-этажный жилой дом. Банк предоставил проектное финансирование – и все прошло очень успешно.

А вскоре совместно со Сбером был реализован еще один интересный и сложный строительной объект – возведен жилой комплекс «Соловьи». От конкурентов высотку выгодно отличало удачное расположение – в самом центре города. Актуальные планировки квартир и вентилируемый фасад из керамогранита – такого в Брянске еще не было!

Жилой комплекс "Соловьи".

– По каким факторам вы выбрали для сотрудничества именно Сбер? Готовы ли рекомендовать другим?

– Мы работали практически со всеми крупными банками Брянской области, но доверили ключевые проекты Сберу. Почему? Здесь предельно четкие и понятные правила и требования – от перечня документов, необходимых для предоставления, до сроков рассмотрения кредитных заявок. А еще, что немаловажно, активные сотрудники, полностью погруженные в приумножение нашего успеха. С такими вовлеченными и понимающими людьми взаимодействовать максимально легко и комфортно.

Поэтому логично, что своим друзьям и деловым партнерам для реализации инвестиционных проектов мы советуем именно Сбербанк!

– Спасибо за ответы, Виктор Павлович! Совсем скоро Сбер отметит 180-летний юбилей. Что бы вы пожелали в столь значимый праздник?

– От имени своего коллектива и себя лично желаю Сберу дальнейшего развития, процветания и высокой клиентоориентированности! Словом, всего того, что позволит и впредь помогать стране и улучшать жизнь наших граждан!