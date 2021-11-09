Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 511 жителей региона, выздоровели 449 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2225 ПЦР-тестов.

В целом у 80898 человек подтвердили коронавирус, вылечился 72233 жителей области, умерли 1987 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 998968.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 138 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 102 заболевшими. На третьем - Жуковский район. Здесь зарегистрировали 84 новых случаев. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 ноября 2021 года:

— Брянск – 30600 (+138)

— Брянский район – 8412 (+55)

— Дятьковский район – 3956 (+102)

— Клинцы – 2719 (+3)

— Карачевский район – 2691 (+21)

— Новозыбков – 2190 (+2)

— Стародубский район – 2188 (+1)

— Трубчевский район – 2241 (+5)

— Навлинский район – 1982 (+13)

— Жуковский район – 1886 (+84)

— Выгоничский район – 1735 (+1)

— Унечский район – 1734 (+2)

— Брасовский район – 1562 (+2)

— Комаричский район – 1487 (+15)

— Почепский район – 1430 (+3)

— Климовский район – 1242

— Мглинский район – 1192

— Фокино – 1259 (+12)

— Клетнянский район – 1131 (+1)

— Погарский район – 1122 (+4)

— Дубровский район – 1114 (+24)

— Сельцо – 1037 (+13)

— Клинцовский район – 887 (+1)

— Суземский район – 880 (+3)

— Злынковский район – 862

— Суражский район – 785 (+1)

— Гордеевский район – 751

— Красногорский район – 633

— Севский район – 533 (+2)

— Жирятинский район – 359 (+2)

— Рогнединский район – 182 (+1)

— Иногородние – 116.