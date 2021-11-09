Энергетики Брянской области приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!»

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!». Сбор крови осуществлялся с соблюдением всех норм, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Обеспечивая бесперебойное энергоснабжение потребителей в непростой период, когда по всему миру распространилась пандемия короновирусной инфекции, сотрудники Брянскэнерго и Брянскэлектро по зову сердца выполняют и свой гражданский долг – участвуют в донорских акциях. В этот раз в ней приняли участие более 70 работников энергопредприятий. Благодаря донорам-энергетикам банк донорской крови полнился более чем на 30 литров крови, необходимой для лечения пациентов с различными заболеваниями. После изучения она будет передана в отделения экстренной хирургии медицинских учреждений Брянской области.

В последнее время все больше работников энергопредприятий, следуя примеру коллег, приобщаются к донорскому движению и сдают кровь впервые. В благотворительной акции уже не в первый раз приняли участие энергетики, перенесшие COVID-19. Их кровь отправят на углубленное изучение, и, в случае необходимости, будут использовать для лечения пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

«Участие в Днях донора – добрая традиция, которая живет в Брянскэнерго и Брянскэлектро на протяжении многих лет, – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», генеральный директор ООО «Брянскэлектро» Александр Косарим. – Становясь донорами, энергетики приобщаются к важному делу – спасению жизней людей. Донорство, как движение, актуально во все времена, но сегодня, в условиях непростой эпидемиологической обстановки, его важность возросла в разы».