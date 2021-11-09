Брянский губернатор опроверг информацию о продлении нерабочих дней в регионе

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор Александр Богомаз опроверг информацию о продлении нерабочих дней в регионе. По его словам, большинство предприятий вышли из режима нерабочих дней. Об этом 8 ноября он рассказал на телеканале "Россия 24".

- ...Брянская область работает, вся экономика работает, - сказал глава региона. - Есть некоторые ограничения, которые коснулись спортивных и культурных мероприятий. В школе ученики 1-4 классов приступили к занятиям, каникулы продлили только учащимся 5-11 классов. Детские сады работают.

Губернатор, правда, не рассказал на федеральном канале, что в регионе закрыты розничные магазины, общепит, парикмахерские, бассейны, спортзалы. Не работают музеи, библиотеки. Не функционируют десткие кружки и спортивные секции. Студенты учатся дистанционно.

А во время локдауна до 7 ноября в регионе продолжали работать все системообразующие предприятия: заводы, сельхозпредприятия, предприятия ЖКХ, энергетики, СМИ, страховые компании, банки.