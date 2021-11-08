Смертельное ДТП под Брянском спровоцировал водитель скорой помощи

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Смертельное ДТП под Брянском у поворота на Партизанскую поляну спровоцировал водитель машины скорой помощи. В региональном УГИБДД сообщили подробности аварии.

Она случилась около половины пятого вечера в понедельник, 8 ноября, на 110-м километре трассы М-3 "Украина" на подъезде к Брянску. По предварительным данным, 44-летний водитель "скорой" ехал по обочине в сторону города. У машины были включены световые сигналы.

Автомобилист не справился с управлением и врезался в дорожный знак. После ГАЗ отбросило на автомобиль ВАЗ-21099, который двигался попутно. Легковушку выбросило на встречную полосу, по которой ехал грузовик. Машины столкнулись лоб в лоб.

24-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте аварии. 17-летнюю пассажирку госпитализировали с различными травмами. У погибшего автомобилиста взяли кровь на анализ на алкоголь.