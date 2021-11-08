Фото: https://m4ps.herokuapp.com.

Брянский программист создал карту города с рейтингом объектов: зданий и общественных простанств. По его задумке, проект поможет узнать, что думают о Брянске его жители. Свои оценки и отзывы могут оставлять пользователи сети.

Платформу в будущем смогут использовать туристы, чтобы выбрать, какие места они хотели посетить. Тестировать проект программисту помогли друзья, сообщает "Мой Брянск".

Автор карты - 26-летний Илья. Он родился в Брянске. После школы уехал учиться в Мосвку. А сейчас вновь вернулся в родной город.