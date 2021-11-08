Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 15:35

Брянский программист создал карту города с рейтингом объектов

По его задумке, проект поможет узнать, как видят Брянск его жители
Марина АНТОНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото: https://m4ps.herokuapp.com.

Фото: https://m4ps.herokuapp.com.

Брянский программист создал карту города с рейтингом объектов: зданий и общественных простанств. По его задумке, проект поможет узнать, что думают о Брянске его жители. Свои оценки и отзывы могут оставлять пользователи сети.

Платформу в будущем смогут использовать туристы, чтобы выбрать, какие места они хотели посетить. Тестировать проект программисту помогли друзья, сообщает "Мой Брянск".

Автор карты - 26-летний Илья. Он родился в Брянске. После школы уехал учиться в Мосвку. А сейчас вновь вернулся в родной город.

КАРТИНА ДНЯ