В Брянской области за нерабочую неделю темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились до 5,9%

Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области за нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились до 5,9%. По словам губернатора Александра Богомаза, регион вышел на плато. На неделе до этого темпы прироста составляли 15,8%, еще раньше - 17%, 22%. Об этом глава региона рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

В брянских коронавирусных госпиталях на 8 ноября остается свободными 221 койка. Это примерно 10% от общего числа. Всего в Брянской области развертуно 2320 коек для больных коронавирусом. Занято 2099 из них.

В случае необходимости откроют еще четыре госпиталя. Они рассчитаны на 700 коек.

Дома от коронавируса лечатся 7222 брянца.

Напомним, с 8 по 14 ноября в Брянской области продолжают действовать коронавирусные ограничения - не работают розничные магазины, парикмахерские, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, детские центры. Школьникам с 5 по 11 классы продлили каникулы. Не функционируют дополнительные кружки и секции.