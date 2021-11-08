Фото: Центр спортивной подготовки Брянской области.

Брянский пловец Илья Бородин выиграл чемпионат Европы с новым рекордом. Он проплыл 400 метров комплексным плаванием за 3:58.83. Соревнования прошли 7 ноября в Казани, сообщают в Центре спортивной подготовки Брянской области.

- Сейчас буду готовиться к чемпионату мира, - рассказал Илья Бородин. - Я немного расстроилась из-за 200 м комплексом, с нормативом сейчас не получилось. А на мире я хочу проплыть эту дистанцию в финале, чтобы не сидеть до последнего дня и ждать 400 комплекс.

Вторым на дистанцции пришел итальянский спортсмен Альберто Раццети. Третье место занял Хуберт Кос из Венгрии.