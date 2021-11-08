В Брянской области началась новая неделя коронавирусных ограничений

Фото: Александр БЕЛЯК.

В Брянской области с 8 ноября началась новая неделя коронавирусных ограничений. Власти региона не хотят называть их "локдауном" или "нерабочей неделей". Хотя такую формулировку используют даже федеральные СМИ. В итоговых новостях на Первом канале в воскресенье вечером, 7 ноября, сообщили, что нерабочую неделю продлили в Томской, Челябинской, Смоленской, Курской, Брянской и Новгородской областях.

Губернатор Брянской области собрал журналистов 4 ноября на брифинг, чтобы опровернуть инфоррмацию о продленном локдауне.

- Никакого локдауна в Брянской области не вводится и не продляется! - сказал Александр Богомаз. - Сегодня нашему региону вводить полный локдаун незачем. 60% из заболевающих - это люди или неработающие, или старше 60 лет. Если взять оставшиеся 40% и тех, кто работает сейчас, а у нас работает сельское хозяйство, непрерывное производство, жилищно-коммунальный фонд, энергетика, водоснабжение, газовая служба, здравоохранение, все то, без чего нельзя жить, вот и остается в итоге около 15% на прочие отрасли. На штабе мы обсуждали, что для прерывания роста заболеваемости нам надо ограничить все развлекательные и культурно-массовые мероприятия и работу больших торговых центров, куда будут пускать по QR-коду.

В итоге в понедельник, 8 ноября, вышли на работу те, кому обещали сохранить зарплату в нерабочую неделю. Это, например, чиновники.

Остались закрыты розничные магазины, кафе и рестораны, бассейны и спорзалы, салоны красоты и парикмахерские. Школьникам с 5 по 11 классы продлили каникулы на неделю. Закрыты дополнительные кружки и секции - они могут проводить обучение дистанционно. Не работают бибилиотеки, музеи. Дистанционно участся и брянские студенты.

Правда, органам власти разрешено проводить согласованные с роспотребнадзором массовые мероприятия. Работают детские сады, очно учится начальная школа. Разрешили работать автошколам.

С 10 ноября на стадионы и другие спортивные площадки на соревнования пустят 10% зрителей по QR-кодам. А с 15 ноября они будут действовать во всех развлекательных, культурных учреждениях и общепите.