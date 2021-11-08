«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами новую многопрофильную клинику в Брянске

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами новый медицинский центр «Наномедика» в Брянске. Провайдер проложил оптический кабель и организовал интернет-канал на скорости до 200 Мбит/с. Это позволило развернуть защищенную беспроводную Wi-Fi-сеть из 12 точек доступа, которая полностью покрывает трехэтажный корпус. Специалисты «Ростелекома» подключили услугу «Виртуальная АТС» на 85 рабочих мест и установили свыше 50 видеокамер для наружного и внутреннего наблюдения в клинике.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наша компания комплексно обеспечила медицинское учреждение связью. Специалисты “Ростелекома” организовали локальную сеть для заказчика, связав рабочие места сотрудников и медицинские зоны в единый цифровой контур. Для этого мы проложили около 10 километров кабеля, установили и настроили коммуникационное оборудование. Современная телеком-инфраструктура обеспечит клинику круглосуточным обменом данными между медицинскими информационными системами, а цифровые решения “Ростелекома” позволят увеличить эффективность работы центра и повысить уровень обслуживания пациентов».

Андрей Баранов, медицинский директор многопрофильной клиники «Наномедика»:

«Мы выбрали “Ростелеком” как поставщика широкого набора современных цифровых сервисов. Специалисты провайдера учли все наши пожелания и подключили услуги с индивидуализацией характеристик под конкретную потребность. Прогрессивные цифровые решения помогли организовать четкую работу всех подразделений внутри клиники, а также оказались незаменимы для комфортного и безопасного пребывания пациентов в стенах учреждения. Например, наличие Wi-Fi-зон в нашем центре считаю важной составляющей качественного медицинского сервиса и в том числе проявлением настоящей заботы о посетителях».

Сервис «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» обеспечивает доступ к цифровой платформе, которая позволяет проводить мониторинг данных и настроить сценарии авторизации для пользователей. Важной особенностью решения является возможность организации двух сетей доступа: закрытой, с подключением через пароль – для сотрудников, и открытой – с защищенной авторизацией по СМС, по номеру 8 800 или через портал государственных услуг. Кроме того, заказчику доступны размещение на стартовой странице социальной и рекламной информации, сбор статистики и обратная связь от посетителей при помощи опросов. Более подробно узнать об услугах можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200-30-00.