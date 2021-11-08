Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 510 жителей региона, выздоровели 376 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6554 ПЦР-теста.

В целом у 80387 человек подтвердили коронавирус, вылечился 71784 жителей области, умерли 1975 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 996743.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 277 новых случаев коронавируса. В Навлинском районе - 45 заболевших, в Брянском районе – 37, в Дятьковском районе – 19, в Климовском районе – 18, в Выгоничском районе - 17. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 ноября 2021 года:

— Брянск – 30462 (+277)

— Брянский район – 8357 (+37)

— Дятьковский район – 3854 (+19)

— Клинцы – 2716 (+9)

— Карачевский район – 2670 (+6)

— Стародубский район – 2187

— Новозыбков – 2188 (+27)

— Трубчевский район – 2236 (+2)

— Навлинский район – 1969 (+45)

— Жуковский район – 1802 (+2)

— Унечский район – 1732

— Выгоничский район – 1734 (+17)

— Брасовский район – 1560

— Комаричский район – 1472

— Почепский район – 1427 (+3)

— Климовский район – 1242 (+18)

— Мглинский район – 1192

— Фокино – 1247

— Клетнянский район – 1130

— Погарский район – 1118 (+1)

— Дубровский район – 1090 (+8)

— Сельцо – 1024

— Клинцовский район – 886 (+3)

— Суземский район – 877 (+9)

— Злынковский район – 862 (+8)

— Суражский район – 784

— Гордеевский район – 751 (+7)

— Красногорский район – 633 (+2)

— Севский район – 531 (+3)

— Жирятинский район – 357 (+8)

— Рогнединский район – 181

— Иногородние – 116.

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