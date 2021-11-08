Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 510 жителей региона, выздоровели 376 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6554 ПЦР-теста.
В целом у 80387 человек подтвердили коронавирус, вылечился 71784 жителей области, умерли 1975 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 996743.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 277 новых случаев коронавируса. В Навлинском районе - 45 заболевших, в Брянском районе – 37, в Дятьковском районе – 19, в Климовском районе – 18, в Выгоничском районе - 17. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 ноября 2021 года:
— Брянск – 30462 (+277)
— Брянский район – 8357 (+37)
— Дятьковский район – 3854 (+19)
— Клинцы – 2716 (+9)
— Карачевский район – 2670 (+6)
— Стародубский район – 2187
— Новозыбков – 2188 (+27)
— Трубчевский район – 2236 (+2)
— Навлинский район – 1969 (+45)
— Жуковский район – 1802 (+2)
— Унечский район – 1732
— Выгоничский район – 1734 (+17)
— Брасовский район – 1560
— Комаричский район – 1472
— Почепский район – 1427 (+3)
— Климовский район – 1242 (+18)
— Мглинский район – 1192
— Фокино – 1247
— Клетнянский район – 1130
— Погарский район – 1118 (+1)
— Дубровский район – 1090 (+8)
— Сельцо – 1024
— Клинцовский район – 886 (+3)
— Суземский район – 877 (+9)
— Злынковский район – 862 (+8)
— Суражский район – 784
— Гордеевский район – 751 (+7)
— Красногорский район – 633 (+2)
— Севский район – 531 (+3)
— Жирятинский район – 357 (+8)
— Рогнединский район – 181
— Иногородние – 116.
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