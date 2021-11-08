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Общество8 ноября 2021 10:04

Жители Брянской области помогли семье с тяжелобольным ребенком

Родителям Ильи передали 29 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Сейчас мальчик вместе с мамой Олесей Александровной вернулся из Санкт-Петербурга, где прошел протонно-лучевую терапию. Фото: благотворительный фонд "Ванечка".

Сейчас мальчик вместе с мамой Олесей Александровной вернулся из Санкт-Петербурга, где прошел протонно-лучевую терапию. Фото: благотворительный фонд "Ванечка".

Жители Брянской области оказали финансовую помощь семье с тяжелобольным ребенком. У мальчика - онкология. С недугом он борется уже несколько лет. Родителям Ильи собрали и передали 29 тысяч рублей. Сообщают в благотворительном фонде «Ванечка».

Больше недели Илья находился с мамой Олесей Александровной в Санкт-Петербурге на лечении. Пришлось снимать жилье на время амбулаторного дообследования перед госпитализацией. Собранные средства позволили оплатить его. Также фонд оплатил проезд семье домой.

Сейчас мальчик вместе с мамой Олесей Александровной вернулся из Санкт-Петербурга, где прошел протонно-лучевую терапию.

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