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Общество4 ноября 2021 15:20

На Брянщину скоро завезут вакцину от коронавируса для подростков

Прививать препаратом можно будет детей старше 12 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
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Вакцина не предназначена для младших возрастных групп.

Вакцина не предназначена для младших возрастных групп.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Брянщину в ближайшее время завезут вакцину от коронавируса для подростков. Об этом сообщил 4 ноября на встрече с журналистами губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В ближайшее время мы получим эту вакцину, - сказал Александр Богомаз.

При этом губернатор пояснил, что прививать будут более старших подростков по возрасту. Вакцинировать данным препаратом можно детей от 12 лет. Вакцина не предназначена для младших возрастных групп.

Напомним, что в регионе отмечают рост заболеваемости коронавирусом и среди детей. В связи с этим в детской областной больнице открыли дополнительные койки.

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