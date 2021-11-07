В Навле перезахоронили останки красноармейцев

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В брянском поселке Навля перезахоронили останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Красноармейцев обнаружили на территории Навлинского района.

Торжественная церемония прошла в сквере имени Комсомольцев-подпольщиков. На ней присутствовали районные власти, священнослужители, члены поискового отряда "Поколение", представители других общественных организаций, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

За активную поисковую деятельность, увековечение памяти защитников Отечества и вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения Благодарственным письмом губернатора награждены Сергей Кирютченков, Александр Муравьев, Александр Никитин, Ольга Сазонова, Виталий Осипов.

На митинге почтили минутой молчания память погибших. Священник совершил панихиду. Участники возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и месту захоронения павших воинов.