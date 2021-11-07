В Брянске ушла из жизни актриса театра кукол Татьяна Кондрашкина

Фото: Брянский театр кукол.

В Брянске на 73-м году жизни скончалась актриса театра кукол Татьяна Кондрашкина. Печальную новость сообщили ее коллеги в субботу, 6 ноября.

Татьяна Кузьминична родилась в городе Орск Оренбургской области. Окончила Горьковское театральное училище по специальности «актриса театра кукол». После приехала работать в Брянск.

- В Брянском театре кукол Татьяна Кондрашкина служила почти полвека! - пишут коллеги. - Она была предана избранному пути, необычайно трудолюбива, старательна, энергична. Актриса любила маленькую публику, а дети любили ее - обаятельную и жизнерадостную, любили ее персонажей.

До последних дней Татьяна Кузьминична интересовалась жизнью театра, ходила на премьеры. В последний раз ей удалось побывать на спектакле «Калиф-аист» на открытии 50-го театрального сезона в сентябре 2021 года.

Коллектив театра кукол выражает соболезнования родным Татьяны Кондрашкиной.