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Общество7 ноября 2021 13:10

Брянскому театру драмы исполнилось 95 лет

7 ноября 1926 года торжественно открыли Брянский Гостеатр
Марина АНТОНОВА
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Дом Съездов решили использовать под театр.

Дом Съездов решили использовать под театр.

Фото: Елена РАКОВА

Брянскому театру драмы имени Алексея Толстого исполнилось 95 лет. 7 ноября 1926 года состоялось торжественное открытие Брянского Гостеатра.

Строительство единого ансамбля Дома Советов и Дома Съездов на месте бывшего фруктового сада началось в 1924 году. В 1926 году приняли решение Дом Съездов использовать под театр. Одновременно со строительством шло формирование театральной труппы.

Первую труппу возглавил известный режиссер и актер Василий Чиркин. Первой постановкой стал спектакль по пьесе Николая Лернера "Николай I и декабристы".

- Большинство билетов распределили между рабочими брянских заводов, солдатами, строителями, железнодорожниками и учителями, - пишет директор Брянского драмтеатра Андрей Саликов. - В зале был аншлаг.

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