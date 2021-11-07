Брянскому театру драмы исполнилось 95 лет

Дом Съездов решили использовать под театр. Фото: Елена РАКОВА

Брянскому театру драмы имени Алексея Толстого исполнилось 95 лет. 7 ноября 1926 года состоялось торжественное открытие Брянского Гостеатра.

Строительство единого ансамбля Дома Советов и Дома Съездов на месте бывшего фруктового сада началось в 1924 году. В 1926 году приняли решение Дом Съездов использовать под театр. Одновременно со строительством шло формирование театральной труппы.

Первую труппу возглавил известный режиссер и актер Василий Чиркин. Первой постановкой стал спектакль по пьесе Николая Лернера "Николай I и декабристы".

- Большинство билетов распределили между рабочими брянских заводов, солдатами, строителями, железнодорожниками и учителями, - пишет директор Брянского драмтеатра Андрей Саликов. - В зале был аншлаг.