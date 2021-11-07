В усадьбе Алексея Толстого в Красном Роге ураганный ветер повалил деревья

Фото: управление лесами Брянской области.

В усадебном парке Алексея Толстого в Красном Роге ураганный ветер повалил деревья. Старые липы помогли убрать лесничие и сотрудники лесопожарной службы, сообщают в пресс-службе управления лесами Брянской области.

- В управление лесами Брянской области в начале ноября поступило обращение от департамента культуры Брянской области об оказании помощи по уборке деревьев на территории парка-музея А.К. Толстого в поселке Красный Рог Почепского района, - говорят в управлении. - Они угрожали объектам культурного наследия.

Лесничие использовали бензомоторный инструмент. Где это было невозможно, ручным способом освободили зависшие деревья и распилили их.