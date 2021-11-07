В Брянской области после ЭКО родился 101 ребенок в 2021 году

Эффективность ЭКО в России составляет 36-40%.

В Брянской области в 2021 году после ЭКО родился 101 ребенок. Врачи выполнили 608 процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, сообщают в департаменте семьи, социальной и демографической политики.

ЭКО выполняют за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. В этом году на это потратили 52,5 миллиона рублей.

Процедуру может бесплатно пройти замужняя или одинокая женщина с подтвержденным диагнозом "бесплодие". Очередь может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. Если одна процедура оказалась неудачной, квоту на нее выделят повторно. ЭКО можно делать до четырех раз в год.

- Эффективность ЭКО в России составляет 36-40%, - говорят в департаменте.