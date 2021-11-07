Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 522 жителя региона, выздоровели 437 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5048 ПЦР-тестов.

В целом у 79877 человек подтвердили коронавирус, вылечился 71329 жителей области, умерли 1963 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 990289.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 100 новых случаев коронавируса. В Брянском районе - 63 заболевших, Новозыбкове - 47, в Старорусском районе - 32. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 30 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 ноября 2021 года:

— Брянск – 30185 (+100)

— Брянский район – 8320 (+63)

— Дятьковский район – 3835 (+29)

— Клинцы – 2707 (+10)

— Карачевский район – 2664 (+13)

— Стародубский район – 2187 (+32)

— Новозыбков – 2161 (+47)

— Трубчевский район – 2234 (+18)

— Навлинский район – 1924 (+1)

— Жуковский район – 1800 (+21)

— Унечский район – 1732 (+23)

— Выгоничский район – 1717 (+7)

— Брасовский район – 1560 (+11)

— Комаричский район – 1472 (+17)

— Почепский район – 1424 (+5)

— Климовский район – 1224 (+20)

— Мглинский район – 1192 (+9)

— Фокино – 1247 (+15)

— Клетнянский район – 1130

— Погарский район – 1117 (+8)

— Дубровский район – 1082 (+13)

— Сельцо – 1024 (+8)

— Клинцовский район – 883 (+6)

— Суземский район – 868 (+7)

— Злынковский район – 854 (+9)

— Суражский район – 784 (+22)

— Гордеевский район – 744 (+2)

— Красногорский район – 631 (+2)

— Севский район – 528 (+2)

— Жирятинский район – 349 (+1)

— Рогнединский район – 181 (+1)

— Иногородние – 116.