В Брянской области коллективный иммунитет от коронавируса достиг 47,8%

Полную вакцинацию прошли 439 013 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области коллективный иммунитете от коронавируса достиг 47,8%. Такие данные на 5 ноября опубликовали на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По всей Росси этот показатель равен 48%.

Чтобы считать регион свободным от ковида, необходимо достичь уровня коллективного иммунитета больше 80%. Это возможно только с помощью вакцинации.

Среди других критериев благополучной ситуации с заболеваемостью - это количество заболевших не больше 30 на 100 тысяч населения, охват тестированием - не меньше 200 исследований на 100 тысяч, занятость коек с ИВЛ - меньше 0,1% от общего числа, и загруженность коечного фонда - не больше 30%. В Брянской области, как и во многих регионах России, выполняется только условие по текстам на коронавирус.

На данный момент полную вакцинацию от ковида прошли 439 013 жителей. Первый компонент препарата получили 461 635 Брянцев.