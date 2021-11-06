Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболел 521 житель региона, выздоровели 325 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5691 ПЦР-тест.
В целом у 79355 человек подтвердили коронавирус, вылечился 70931 житель области, умерли 1952 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 985241.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 193 новых случаев коронавируса. В БрянсКлетнянском районе – 25. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 28 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 ноября 2021 года:
— Брянск – 30085 (+193)
— Брянский район – 8257 (+76)
— Дятьковский район – 3806 (+9)
— Клинцы – 2697 (+13)
— Карачевский район – 2651 (+12)
— Стародубский район – 2155 (+1)
— Новозыбков – 2114 (+4)
— Трубчевский район – 2216 (+20)
— Навлинский район – 1923 (+3)
— Жуковский район – 1779 (+19)
— Унечский район – 1709 (+12)
— Выгоничский район – 1710 (+7)
— Брасовский район – 1549 (+5)
— Почепский район – 1419 (+10)
— Комаричский район – 1455 (+11)
— Климовский район – 1204 (+12)
— Мглинский район – 1183
— Фокино – 1232 (+7)
— Клетнянский район – 1130 (+25)
— Погарский район – 1109 (+11)
— Дубровский район – 1069 (+12)
— Сельцо – 1016 (+16)
— Клинцовский район – 877 (+3)
— Суземский район – 861 (+15)
— Злынковский район – 845 (+11)
— Суражский район – 762 (+2)
— Гордеевский район – 742 (+9)
— Красногорский район – 629 (+2)
— Севский район – 526 (+1)
— Жирятинский район – 349
— Рогнединский район – 180
— Иногородние – 116.