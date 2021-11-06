Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболел 521 житель региона, выздоровели 325 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5691 ПЦР-тест.

В целом у 79355 человек подтвердили коронавирус, вылечился 70931 житель области, умерли 1952 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 985241.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 193 новых случаев коронавируса. В БрянсКлетнянском районе – 25. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 28 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 ноября 2021 года:

— Брянск – 30085 (+193)

— Брянский район – 8257 (+76)

— Дятьковский район – 3806 (+9)

— Клинцы – 2697 (+13)

— Карачевский район – 2651 (+12)

— Стародубский район – 2155 (+1)

— Новозыбков – 2114 (+4)

— Трубчевский район – 2216 (+20)

— Навлинский район – 1923 (+3)

— Жуковский район – 1779 (+19)

— Унечский район – 1709 (+12)

— Выгоничский район – 1710 (+7)

— Брасовский район – 1549 (+5)

— Почепский район – 1419 (+10)

— Комаричский район – 1455 (+11)

— Климовский район – 1204 (+12)

— Мглинский район – 1183

— Фокино – 1232 (+7)

— Клетнянский район – 1130 (+25)

— Погарский район – 1109 (+11)

— Дубровский район – 1069 (+12)

— Сельцо – 1016 (+16)

— Клинцовский район – 877 (+3)

— Суземский район – 861 (+15)

— Злынковский район – 845 (+11)

— Суражский район – 762 (+2)

— Гордеевский район – 742 (+9)

— Красногорский район – 629 (+2)

— Севский район – 526 (+1)

— Жирятинский район – 349

— Рогнединский район – 180

— Иногородние – 116.