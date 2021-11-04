На Брянщине 44 ветерана блокады Ленинграда получат 50 тысяч рублей

Для получения выплаты нынешнее место жительства ветерана значения не имеет. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области 44 ветерана блокады Ленинграда в ноябре получат разовую выплату в 50 тысяч рублей. В России их больше 75 тысяч. Это те, кто имеет среди наград медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Нынешнее место жительства ветерана значения не имеет, сообщают в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Брянской области.

Данную выплату приурочили к годовщине открытия легендарной Дороги жизни по льду Ладожского озера, по которой только и была связь между блокадным городом и «большой землей». 22 ноября этому событию исполнится 80 лет. Деньги начислят автоматически и доставят вместе с пенсией или другими социальными выплатами.

- Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд России, - говорят в ОПФР по Брянской области. - Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае, если пенсионеру установлены сразу две пенсии, единовременную выплату перечислит Пенсионный фонд.

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