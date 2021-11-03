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Общество3 ноября 2021 15:30

В Брянской области нерабочие дни продлили до 14 ноября

Школьникам продлили каникулы
Марина АНТОНОВА
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Фото: Александр БЕЛЯК.

Фото: Александр БЕЛЯК.

В Брянской области с 8 по 14 ноября продлили нерабочие дни. Изменения в постановление областного правительства опубликовали 3 ноября на официальном сайте.

Не будут работать кафе, рестораны, бары, буфеты. Можно обслуживать посетителей навынос и с доставкой. Продолжат работать столовые на предприятиях и в гостиницах.

Запрещено работать магазинам, кроме аптек и магазинов, которые продают товары первой необходимости, товары для детей.

Предприниматели могут оказывать бытовые услуги, если они работают в помещениях меньше 100 квадратных метров.

Не будут работать салоны красоты, парикмахерские, бассейны, СПА-центры, фитнес-центры.

Запрещено проводить выставки, зрелищные, массовые, спортивные мероприятия. Нельзя работать детским центрам.

С 10 ноября на спортивные мероприятия с QR-кодом будут пускать 10№ зрителей от наполняемости площадки.

Школьникам до 14 ноября продлили каникулы.

Разрешено проводить мероприятия, которые организуют органы власти по согласованию с Роспотребнадзором. Разрешили работать автошколам. Ограничения не распространяются на федеральные учреждения культуры и здравоохранения.

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