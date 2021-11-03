В Брянске задержали водителя автомобиля, который сбил девушку на улице Бежицкой и уехал с места ДТП

ДТП произошло вечером 28 октября. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске задержали водителя автомобиля «Ленд Крузер 200, который сбил 23 - летнюю девушку на улице Бежицкой и уехал с места ДТП. Оказалось, что это - 24-летний житель Московской области. Молодой человек приезжал в Брянск по личным делам.

- Автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку, - говорят в УГИБДД №УМВД России по брянской области. – С автомобилистом проводят следственные действия.

Напомним, ДТП произошло вечером 28 октября на улице Бежицкой. Водитель проехал на красный сигнал светофора. А девушка переходила дорогу на зеленый для пешеходов. Ее отправили в больницу. Автомобилист с места ДТП поспешил уехать.

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