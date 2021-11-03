Информацию о продаже билетов на матч опубликуют на днях. Фото: ФК «Динамо-Брянск», vk.com.

В Брянске на футбольный матч 10 ноября пустят зрителей. Поддержать ФК «Динамо-Брянск» в игре против пензенской команды «Зенит» смогут 1000 человек - это 10 процентов от общей вмести мости трибун. Об этом сообщили в ФК «Динамо-Брянск».

Эта игра будет заключительной в 2021 году.

Для того, чтобы пройти на стадион, необходимо будет предъявить паспорт, а также QR-код сертификата о вакцинации, либо оригинал справки с отрицательным показателем ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа до начала матча.

Информацию о продаже билетов на матч опубликуют на днях.

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