Фото: правительтсво Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболел 501 житель региона, выздоровели 495 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6011 ПЦР-тестов.
В целом у 77798 человек подтвердили коронавирус, вылечились 69787 жителей области, умерли 1917 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 966778.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 181 новый случай коронавируса. В Дятьковском районе выявили 78 ковид-положительных, в Брянском раойне – 36, в Карачевском – 29. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 ноября 2021 года:
— Брянск – 29265 (+181)
— Брянский район – 8092 (+36)
— Дятьковский район – 3759 (+78)
— Клинцы – 2631
— Карачевский район – 2608 (+29)
— Стародубский район – 2136 (+5)
— Новозыбков – 2104 (+5)
— Трубчевский район – 2162 (+24)
— Навлинский район – 1878 (+11)
— Жуковский район – 1749 (+3)
— Унечский район – 1679 (+10)
— Выгоничский район – 1679 (+11)
— Брасовский район – 1516 (+8)
— Почепский район – 1397 (+10)
— Комаричский район – 1429 (+12)
— Климовский район – 1181
— Мглинский район – 1161 (+1)
— Фокино – 1219 (+13)
— Клетнянский район – 1101 (+15)
— Погарский район – 1075 (+14)
— Дубровский район – 1040
— Сельцо – 995 (+15)
— Клинцовский район – 860 (+1)
— Суземский район – 836 (+3)
— Злынковский район – 819 (+5)
— Суражский район – 757 (+3)
— Гордеевский район – 713
— Красногорский район – 609 (+3)
— Севский район – 522 (+1)
— Жирятинский район – 349 (+4)
— Рогнединский район – 180
— Иногородние – 116.