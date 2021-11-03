Фото: правительтсво Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболел 501 житель региона, выздоровели 495 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6011 ПЦР-тестов.

В целом у 77798 человек подтвердили коронавирус, вылечились 69787 жителей области, умерли 1917 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 966778.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 181 новый случай коронавируса. В Дятьковском районе выявили 78 ковид-положительных, в Брянском раойне – 36, в Карачевском – 29. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 ноября 2021 года:

— Брянск – 29265 (+181)

— Брянский район – 8092 (+36)

— Дятьковский район – 3759 (+78)

— Клинцы – 2631

— Карачевский район – 2608 (+29)

— Стародубский район – 2136 (+5)

— Новозыбков – 2104 (+5)

— Трубчевский район – 2162 (+24)

— Навлинский район – 1878 (+11)

— Жуковский район – 1749 (+3)

— Унечский район – 1679 (+10)

— Выгоничский район – 1679 (+11)

— Брасовский район – 1516 (+8)

— Почепский район – 1397 (+10)

— Комаричский район – 1429 (+12)

— Климовский район – 1181

— Мглинский район – 1161 (+1)

— Фокино – 1219 (+13)

— Клетнянский район – 1101 (+15)

— Погарский район – 1075 (+14)

— Дубровский район – 1040

— Сельцо – 995 (+15)

— Клинцовский район – 860 (+1)

— Суземский район – 836 (+3)

— Злынковский район – 819 (+5)

— Суражский район – 757 (+3)

— Гордеевский район – 713

— Красногорский район – 609 (+3)

— Севский район – 522 (+1)

— Жирятинский район – 349 (+4)

— Рогнединский район – 180

— Иногородние – 116.