Кредитка для брянца – используем с умом

Фото: ПАО Сбербанк.

В чем плюс кредитной карты? В возможности сделать ремонт, отправиться в отпуск или совершать покупки даже тогда, когда собственных средств не хватает. И нет нужды занимать у знакомых, создавая неудобства для всех.

Рассмотрим, как получить от нее наибольшую пользу.

Что нужно знать в первую очередь?

Кредитная карта предназначена для покупок в долг. В отличие от дебетовой карты, на которой находятся ваши собственные деньги, на кредитной лежат деньги банка. Банк в индивидуальном порядке устанавливает сумму, которую готов дать в долг. Эта сумма называется кредитным лимитом.

Деньги можно тратить на любые покупки, оплату связи, коммунальных и других услуг.

Пользоваться деньгами с кредитной карты можно в любой момент – когда удобно именно вам. Согласовывать траты с банком не требуется.

Ключевое преимущество кредитной карты – вы можете пользоваться деньгами банка бесплатно при условии, что вернете задолженность до конца беспроцентного периода.

У новой Бесплатной Кредитной СберКарты – выгодной новинки от Сбера – этот период составляет 120 дней. Таким образом, если сделать покупку в начале периода, на возврат долга без процентов у вас будет больше трех месяцев.

Рассчитать беспроцентный период легко: начиная с 1го числа каждого месяца совершаете покупки, а потом погашаете эти затраты три следующих месяца. Действует период на все – на покупки в магазинах и интернете, оплату услуг в СберБанк Онлайн и банкоматах, а также платежи через банкоматы и терминалы.

Но помните – кредитные карты предназначены для безналичных оплат. Поэтому на операции снятия наличных беспроцентный период не распространяется. По таким операциям проценты начисляются всегда, с первого же дня.

Важно отметить – обслуживание и уведомления по Кредитной СберКарте бесплатны всегда. Даже если вы вообще ничего по ней не тратите.

Что делать, если не успели погасить задолженность в беспроцентный период?

Чтобы не пропустить срок, проверяйте сумму задолженности в мобильном приложении или в офисах банка. Вы увидите, какую сумму и до какого числа вам нужно погасить. Процентные ставки по карте устанавливаются банком по каждой карте индивидуально.

Если не успели погасить долг в течение беспроцентного периода по Кредитной СберКарте, на покупки в категории «Здоровье» и онлайноплату в СберМегаМаркете будет действовать рекордно низкая ставка 9,8% годовых. И 17,9% – на остальные операции: покупки и снятие наличных.

Таким образом, ставка известна заранее, до одобрения карты.

Как оформить?

Самый удобный способ оформления кредитной карты – онлайн. Если вы клиент Сбера и у вас есть СберБанк Онлайн, на это потребуется всего пара минут. Для этого выберите карту в разделе «Кредитные карты» и нажмите «Заказать», а затем заполните заявку. Или обратитесь с паспортом в любое отделение банка в Брянске или области.

А еще Кредитной СберКартой можно пользоваться сразу – достаточно загрузить ее в телефон. Пластиковую карту можно забрать в отделении позже. Подробная информация о СберКарте – на сайте банка www.sberbank.ru.

Кредитная СберКарта Сбербанка доступна для оформления сроком на 3 года. Процентная ставка за пользование кредитом от 9,8% до 17,9% годовых. Минимальная сумма кредитного лимита – 10 000 руб. Максимальная сумма кредитного лимита – 1 000 000 руб. Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого заемщика и зависит от его финансового состояния. По карте действует льготный период кредитования, в течение которого банк не взимает проценты за пользование кредитными средствами для оплаты покупок и услуг (на операции снятия наличных и переводы на дебетовую карту действие льготного периода не распространяется). Льготный период предоставляется на срок до 4 отчетных периодов, начиная с даты, следующей за датой отражения операции по счету в первом отчетном периоде, и заканчивая датой платежа, указанной в отчете за последний отчетный период в рамках льготного периода. Действие льготного периода ежемесячно возобновляется на новый срок. Банк не взимает с клиента проценты за пользование кредитом в рамках льготного периода при условии своевременной оплаты клиентом обязательных платежей за соответствующий отчетный период льготного периода, а также погашения задолженности льготного периода до даты платежа за последний отчетный период льготного периода. Сумма обязательного ежемесячного платежа по кредитной карте – 3% от суммы основного долга, но не менее 150 рублей, плюс проценты, начисленные на сумму основного долга на дату формирования отчета в соответствии с тарифами банка за отчетный период. По операциям снятия наличных с карты и переводов на дебетовую карту взимается комиссия: 3% от суммы операции, но не менее 390 руб. Срок действия кредитного договора – до момента закрытия счета карты с полным погашением общей задолженности по карте. Валюта кредита – рубли РФ. Стоимость обслуживания карты в год – 0 руб. Кредитную карту может оформить гражданин РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредитной карты. Изменения условий осуществляется Банком в одностороннем порядке. Подробную информацию о кредитной карте, условиях кредитования, имеющихся ограничениях и иных условиях вы сможете узнать на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.