Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 497 жителей региона, выздоровели 335 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2261 ПЦР-тест.

В целом у 77297 человек подтвердили коронавирус, вылечились 69292 жителя области, умерли 1906 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 960767.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 201 новый случай коронавируса. В Брянском районе выявили 30 ковид-положительных, в Новозыбкове – 27, Дятьковском районе – 26, в Дубровском – 22, в Жуковском - 19, в Карачевском – 17, в Клинцах – 15,в Злынковском районе и Красногорском районе - по 14. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 ноября 2021 года:

— Брянск – 29265 (+201)

— Брянский район – 8056 (+30)

— Дятьковский район – 3681 (+26)

— Клинцы – 2631 (+15)

— Карачевский район – 2579 (+17)

— Стародубский район – 2131 (+11)

— Новозыбков – 2099 (+27)

— Трубчевский район – 2138 (+8)

— Навлинский район – 1867

— Жуковский район – 1746 (+19)

— Унечский район – 1669

— Выгоничский район – 1668 (+9)

— Брасовский район – 1508

— Почепский район – 1387 (+5)

— Комаричский район – 1417 (+5)

— Климовский район – 1181 (+7)

— Мглинский район – 1160

— Фокино – 1206 (+9)

— Клетнянский район – 1086 (+10)

— Погарский район – 1061 (+20)

— Дубровский район – 1040 (+22)

— Сельцо – 980 (+1)

— Клинцовский район – 859 (+7)

— Суземский район – 833 (+10)

— Злынковский район – 814 (+14)

— Суражский район – 754 (+6)

— Гордеевский район – 713 (+1)

— Красногорский район – 606 (+14)

— Севский район – 521

— Жирятинский район – 345 (+2)

— Рогнединский район – 180 (+1)

— Иногородние – 116.

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