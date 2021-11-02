Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 ноября 2021 года. За минувшие сутки заболели 497 жителей региона, выздоровели 335 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2261 ПЦР-тест.
В целом у 77297 человек подтвердили коронавирус, вылечились 69292 жителя области, умерли 1906 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 960767.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 201 новый случай коронавируса. В Брянском районе выявили 30 ковид-положительных, в Новозыбкове – 27, Дятьковском районе – 26, в Дубровском – 22, в Жуковском - 19, в Карачевском – 17, в Клинцах – 15,в Злынковском районе и Красногорском районе - по 14. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 ноября 2021 года:
— Брянск – 29265 (+201)
— Брянский район – 8056 (+30)
— Дятьковский район – 3681 (+26)
— Клинцы – 2631 (+15)
— Карачевский район – 2579 (+17)
— Стародубский район – 2131 (+11)
— Новозыбков – 2099 (+27)
— Трубчевский район – 2138 (+8)
— Навлинский район – 1867
— Жуковский район – 1746 (+19)
— Унечский район – 1669
— Выгоничский район – 1668 (+9)
— Брасовский район – 1508
— Почепский район – 1387 (+5)
— Комаричский район – 1417 (+5)
— Климовский район – 1181 (+7)
— Мглинский район – 1160
— Фокино – 1206 (+9)
— Клетнянский район – 1086 (+10)
— Погарский район – 1061 (+20)
— Дубровский район – 1040 (+22)
— Сельцо – 980 (+1)
— Клинцовский район – 859 (+7)
— Суземский район – 833 (+10)
— Злынковский район – 814 (+14)
— Суражский район – 754 (+6)
— Гордеевский район – 713 (+1)
— Красногорский район – 606 (+14)
— Севский район – 521
— Жирятинский район – 345 (+2)
— Рогнединский район – 180 (+1)
— Иногородние – 116.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».