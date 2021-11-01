Казна Брянской области пополнится на 5,9 миллиардов рублей

Финансовые расходы на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно увеличат на 644,8 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Объем доходов бюджета Брянской области в этом году увеличат на 5,9 миллиона рублей. В том числе за счет прогнозного увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов на 4 076,2 миллиона рублей, безвозмездных поступлений на 1800,1 миллиона рублей. Увеличение финансирования предусмотрено по целому ряду направлений. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) выделят - 656,9 миллиона рублей. 405 миллионов рублей – на приобретение лекарств и вакцин. 110 миллионов рублей направят на закупку медицинского оборудования для ввода в эксплуатацию лечебного корпуса городской больницы № 4 в Брянске, 90 миллионов рублей – на диагностику инфекционных болезней.

Финансовые расходы на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно увеличат на 644,8 миллиона рублей.

40 миллионов рублей направят на финансовую поддержку дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - автодорога Брянск1 — Брянск2, II этап. На ремонты дорог общего пользования местного значения – 374 миллионов рублей. На реализацию проектов комплексного развития сельских территорий — 151 миллион рублей - школа-сад МБОУ «Малополпинская СОШ», село Журиничи.

На приобретение новой дорожно-строительной техники и асфальтосмесительной установки – 147,7 миллиона рублей. На покупку оборудования и специализированных автотранспортных средств для учреждений ветеринарии — 55,1 миллиона рублей. На субсидии юридическим лицам, оказывающим аэропортовые услуги — 42,6 миллиона рублей.

Заработную плату педагогам образовательных учреждений повысили на пять тысяч рублей. И на это выделят 706,9 миллиона рублей.

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (округов) — 827,9 миллиона рублей.

Расходы в целом по бюджету увеличиваются на 3 820,2 миллиона рублей, в том числе за счет целевых поступлений из федерального бюджета на 1 800,1 миллиона, которые направляются в соответствии с целями их использования.

- У нас госдолг был 13 миллиардов рублей, на сегодня он чуть более 8 миллиардов, - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. - Что касается новых кредитов, то они ведь даются не всем, нас сегодня поддержали по строительству детского сада по Флотской. По распоряжению Правительства средства на регионы выделяются согласно их возможностям, насколько грамотно регион может управлять выделенными финансами. Напомню, что мы отказались от коммерческих кредитов и у нас только бюджетные кредиты под 0,1 процента годовых.

Брянская область является регионом, который благодаря качественному управлению финансами, входит в десятку лучших субъектов по бюджетной политике. Именно поэтому федеральное правительство выделяет региону дополнительные средства на реализацию новых масштабных проектов. В частности, Брянщина получит средства на строительство моста через реку Ипуть в Сураже, строительство детского сада по улице Флотской в Брянске, новой школы на территории старого аэропорта. Рассматривают реконструкцию аэропорта.

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